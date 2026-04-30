Медведев: у РФ наряду с "Орешником" есть и другое перспективное вооружение

Медведев: у России есть не только "Орешник" Медведев: у РФ наряду с "Орешником" есть и другое перспективное вооружение

Москва30 апр Вести.У России, помимо "Орешника" и "Посейдона", есть и другое перспективное вооружение. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В четверг он выступил на просветительском марафоне "Знание. Первые".

Я имею в виду не только известный всем "Орешник" или грозный "Посейдон". Есть и другие образцы, очень перспективные сказал Медведев

Замглавы Совбеза не стал приводить подробностей об оружии.

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что Украина испытывает технологии, которые якобы смогут перехватывать "Орешник".

В Службе внешней разведки РФ при этом отмечали, что западные специалисты признали невозможность блокирования "Орешника".