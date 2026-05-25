Москва25 маяВести.Совет при президенте России по науке и образованию на заседании 25 мая определит соискателей Государственной премии в области науки и технологий за 2025 год. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, которые приводит РИА Новости, работы претендентов проходят тщательную экспертизу, по итогам которой в 2026 году на рассмотрение Совета вынесены 13 работ.
Сегодня на заседании Совета при президенте по науке и образованию по итогам тайного голосования определятся соискатели, которых Совет будет рекомендовать главе государства для награждения госпремиейсказал Медведев
Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что каждый год на соискание государственной премии выдвигаются работы в самых разных сферах, а уровень и значимость представляемых работ становятся выше.
