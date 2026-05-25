Медведев: совет по науке при президенте РФ определит соискателей госпремии Медведев: соискателей премии совета по науке при президенте РФ определят 25 мая

Москва25 мая Вести.Совет при президенте России по науке и образованию на заседании 25 мая определит соискателей Государственной премии в области науки и технологий за 2025 год. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, которые приводит РИА Новости, работы претендентов проходят тщательную экспертизу, по итогам которой в 2026 году на рассмотрение Совета вынесены 13 работ.

Сегодня на заседании Совета при президенте по науке и образованию по итогам тайного голосования определятся соискатели, которых Совет будет рекомендовать главе государства для награждения госпремией сказал Медведев

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что каждый год на соискание государственной премии выдвигаются работы в самых разных сферах, а уровень и значимость представляемых работ становятся выше.

16 мая президент России Владимир Путин направил поздравление в адрес преподавателей, студентов, аспирантов и выпускников Института стран Азии и Африки МГУ к 70-летию учреждения, отметив его вклад в науку и укрепление международных связей РФ.