В России почти 800 молодых ученых получат повышенную президентскую стипендию Чернышенко сообщил о назначении стипендии президента РФ для 800 молодых ученых

Москва15 мая Вести.800 молодых исследователей со всей России получат стипендию в результате третьего конкурсного отбора на назначение такой выплаты от президента РФ для аспирантов и адъюнктов.

По данным, озвученным вице‑премьером Дмитрием Чернышенко, этим ученым будут выплачивать ежемесячную стипендию в размере 75 тыс. рублей.

В этом году получателями стипендии стали 800 молодых ученых — это на 60% больше, чем в прошлом году. Мы видим значительный рост интереса к конкурсу, высокий уровень проектов и серьезную конкуренцию. Всего поступило свыше 6 тыс. заявок цитирует Чернышенко его пресс‑служба

По словам вице‑премьера, более трети проектов победителей связаны с передовыми технологиями проектирования и создания высокотехнологичной продукции, которые базируются на использовании искусственного интеллекта, робототехники, новых материалов и методов обработки больших объёмов данных. Такие исследования отвечают приоритетам научно‑технологического развития страны и могут быть востребованы в ключевых отраслях экономики.

Каждый ученый будет получать ежемесячную стипендию размером 75 тыс. рублей. Выплата назначается на срок от одного года до четырех лет, пояснил заместитель председателя правительства России. Такой формат позволяет поддерживать долгосрочные научные программы и обеспечивать стабильность для аспирантов и адъюнктов в период активной исследовательской работы.

Среди победителей - аспиранты и адъюнкты, которые уже имеют серьезные научные результаты: публикации в ведущих научных изданиях, разработки и участие в масштабных проектах. Многие из них занимаются прикладными исследованиями, востребованными экономикой и промышленностью приводятся в сообщении слова министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова

Министр отметил, что по сравнению с прошлым годом число участников конкурсного отбора выросло более чем на 30%. Эксперты отмечают, что такой рост свидетельствует о росте престижа научной карьеры среди молодежи и повышении доверия к системе государственной поддержки исследований.