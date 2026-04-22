В Госдуме предложили увеличить стипендию студентам в десять раз

Москва22 апр Вести.Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия" выступили с инициативой установить базовый уровень академической стипендии в размере не менее 100% прожиточного минимума, а социальной стипендии – не менее 120% от данного значения с ежегодной индексацией.

С 1 сентября 2025 года минимальная студенческая стипендия составляет 2 224 рубля, социальная – 3 340 рублей.

Парламентарии утверждают, что размер стипендии должен быть не ниже уровня прожиточного минимума, а значит повыситься по меньшей мере в десять раз, сообщает РИА Новости.

По замыслу депутатов, получая более высокие государственные дотации учащиеся смогут больше сконцентрироваться на обучении, что позволит повысить уровень подготовки кадров для экономики России.

Ранее в Госдуме предлагали поднять студентам очных отделений стипендию до 18,9 тысячи рублей в месяц.