Стало известно, чему будет посвящен Форум будущих технологий в 2027 году Форум будущих технологий в 2027 году посвятят внедрению цифровых платформ

Москва4 мая Вести.Форум будущих технологий в 2027 году будет посвящен внедрению цифровых платформ в различных областях. Это следует из поручения президента России Владимира Путина, которое глава государства дал российскому правительству по итогам участия в пленарном заседании Форума и встречи с учеными в феврале текущего года.

При этом фонду "Росконгресс" дано поручение обеспечить проведение анализа и обобщение итоговых материалов этого форума.

Обеспечить подготовку и проведение в 2027 году Форума будущих технологий, посвященного вопросам создания и внедрения цифровых платформ в различных областях деятельности следует из документа на сайте Кремля



Кроме того, Путин поручил кабмину совместно с МИД России при проведении мероприятий в рамках БРИКС обеспечить обсуждение вопроса об осуществлении совместных научных исследований с целью создания условий для научного обмена, реализации образовательных программ и инвестиционных проектов в сфере биотехнологий и развития биоэкономики.

Также, как следует из текста, глава государства поручил представить предложения, связанные с продвижением передовых проектов Российского научного фонда по направлениям биоэкономики в рамках международного научно-технического сотрудничества.