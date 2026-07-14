Москва14 июл Вести.Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и представить национальную стратегию развития цифровых платформ и внедрения платформенных решений в отраслях экономики и других сферах деятельности на период до 2036 года. Об этом сообщили в Кремле.

Соответствующее поручение глава государства утвердил по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума, который состоялся 3-6 июня текущего года.

Кроме того, российский лидер поручил кабмину разработать и представить стратегию развития автономных систем на период до 2036 года. Как уточняется, правительство должно выполнить поручение при участии ассоциации эксплуатантов и производителей автономных систем "Национальные автономные системы".