Москва27 апрВести.Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами кабмина поручил подготовить идеи дальнейшего внедрения в сферу образования цифровых платформенных решений, следует из перечня поручений на сайте Кремля.
Совещание президента и членов правительства состоялось 4 марта. Кабмин должен выполнить поручение до 1 декабря нынешнего года.
Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации... подготовить… и представить предложения по дальнейшему внедрению цифровых платформенных решений в образовательный процесс и обеспечению нейтрализации рисков, связанных с применением указанных решенийговорится в сообщении
Ранее Путин отмечал, что в образовательный процесс нужно внедрять технологии искусственного интеллекта и передовые технические решения, но при этом не допускать упрощения обучения.