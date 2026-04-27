Кабмин РФ подготовит идеи о новых цифровых платформенных решениях в образовании

Кабмину РФ поручено подготовить идеи о внедрении цифровых решений в образовании Кабмин РФ подготовит идеи о новых цифровых платформенных решениях в образовании

Москва27 апр Вести.Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами кабмина поручил подготовить идеи дальнейшего внедрения в сферу образования цифровых платформенных решений, следует из перечня поручений на сайте Кремля.

Совещание президента и членов правительства состоялось 4 марта. Кабмин должен выполнить поручение до 1 декабря нынешнего года.

Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации... подготовить… и представить предложения по дальнейшему внедрению цифровых платформенных решений в образовательный процесс и обеспечению нейтрализации рисков, связанных с применением указанных решений говорится в сообщении

Ранее Путин отмечал, что в образовательный процесс нужно внедрять технологии искусственного интеллекта и передовые технические решения, но при этом не допускать упрощения обучения.