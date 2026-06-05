Путин поручил правительству подготовить стратегии о цифровых платформах Путин: правительство подготовит национальные стратегии о цифровых платформах

Москва5 июн Вести.Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ. Об этом российский лидер сказал в ходе пленарного заседания ПМЭФ.

По его словам, необходимо наращивать темп, заниматься дальнейшей платформизацией отраслей с внедрением искусственного интеллекта и автономных систем.

У нас уже принята национальная стратегия развития искусственного интеллекта. И прошу правительство подготовить такие же национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ заявил президент

Он также предложил обсудить развитие экосистем платформенной экономики на форуме будущих технологий, который состоится в начале следующего года.

Путин также отметил, что перед крупными государствами стоит исторический выбор: создавать свои платформы и технологические решения или остаться цифровой периферией.