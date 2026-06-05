Путин рассказал о новом историческом выборе перед крупными государствами Путин: нужно создавать технологические контуры или остаться цифровой периферией

Москва5 июн Вести.Перед крупными государствами стоит исторический выбор: создавать свои платформы и технологические решения или остаться цифровой периферией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

По его словам, те страны, которые желают остаться в стороне, могут оказаться под управлением сторонних сил.

По сути, перед крупными государствами, настоящими цивилизациями, стоит вопрос исторического выбора. Либо они создают собственные платформенные и технологические контуры, либо превращаются в цифровую периферию заметил президент

Путин добавил, что Россия уже сталкивалась со схожими проблемами, когда западные компании внезапно решили уйти с ее рынка.

Поэтому будем укреплять собственную критическую инфраструктуру, а сотрудничать, вступать в кооперацию только с теми партнерами, которые уважают взаимные обязательства. Такой опыт, проверенный годами, накоплен у нас в отношениях с Китайской Народной Республикой, действительно стратегическим партнером России пояснил российский лидер

Ранее президент рассказал, что Египет является одним из приоритетных партнеров России на Ближнем Востоке.