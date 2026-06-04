Путин назвал Египет одним из приоритетных партнеров России на Ближнем Востоке

Путин раскрыл, кто является одним из главных партнеров РФ на Ближнем Востоке Путин назвал Египет одним из приоритетных партнеров России на Ближнем Востоке

Москва4 июн Вести.Египет является одним из приоритетных партнеров России на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами мировых информационных агентств.

Российский лидер рассказал, что у него с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси добрые личные отношения. По его словам, это помогает развивать двусторонние связи между Москвой и Каиром.

Египет является одним из самых приоритетных наших партнеров в регионе отметил Путин

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва и Каир обсуждают расширение поставок энергоресурсов в Египет.