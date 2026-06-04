Москва4 июнВести.Египет является одним из приоритетных партнеров России на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами мировых информационных агентств.
Российский лидер рассказал, что у него с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси добрые личные отношения. По его словам, это помогает развивать двусторонние связи между Москвой и Каиром.
Египет является одним из самых приоритетных наших партнеров в регионеотметил Путин
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва и Каир обсуждают расширение поставок энергоресурсов в Египет.