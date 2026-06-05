Москва5 июн Вести.Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ констатировал, что мир "переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию", которая меняет саму парадигму глобального развития, а не просто переводит систему в новую фазу.

Он отметил, что прежняя модель, основанная на ограниченном числе финансовых центров, технологий и резервных валют, все чаще использовалась как инструмент давления и выкачивания ресурсов, тогда как сейчас формируются новые партнерства, финансовые и технологические решения, а центры роста смещаются в страны Глобального Юга; "мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает все больше стран, когда возможности получают миллиарды людей, раньше были на периферии глобальной экономики".

Путин добавил, что, несмотря на внешнее давление, Россия осваивает более перспективные рынки и рассматривает происходящие изменения как значительные возможности, действуя быстро и прагматично.