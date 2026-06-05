Путин: России важно, чтобы цены на энергоресурсы были стабильными Путин: России важна стабильность на нефтегазовых рынках

Москва5 июн Вести.России важна стабильность на нефтегазовых рынках. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

Если мировые цены на нефть слишком высоки, это отражается на той части экономики России, которая представлена сектором реального производства. Вот в чем все дело сказал он

Поэтому для Москвы важно, чтобы цена была сбалансированной между интересами производителей и потребителей, отметил глава государства.

Ранее Путин также заявил, что мир "переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию", которая меняет саму парадигму глобального развития, а не просто переводит систему в новую фазу.