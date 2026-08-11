Москва11 авг Вести.В России необходимо ускорить процесс разработки технологий будущего. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию​​​.

По словам главы государства, вопросы, которые будут обсуждаться в ходе Совета, носят системный и фундаментальный характер.

Речь на Совете пойдет о том, какие предметные решения, механизмы позволят нам существенно ускорить, подстегнуть разработку технологий будущего сказал Путин

Российский лидер подчеркнул, что для реализации соответствующей цели важно нацелить на решение приоритетных задач и эффективно интегрировать стратегические научные активы России. Путин уточнил, что речь идет об исследовательских школах, передовых цифровых вычислительных ресурсах, а также биоресурсных коллекциях.

Ранее Путин заявил, что Россия обладает преимуществами в сфере развития искусственного интеллекта.