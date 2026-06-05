Путин: ИИ, автономные системы и платформы способны менять жизнь граждан

Путин назвал три технологии, способные менять жизнь людей Путин: ИИ, автономные системы и платформы способны менять жизнь граждан

Москва5 июн Вести.Искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения являются главными технологиями сегодняшнего и завтрашнего дня. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

Как отметил глава государства, эти технологии способны менять жизнь людей, работу бизнеса, а также деятельность государства.

Это искусственный интеллект, который позволяет обрабатывать большие массивы данных, принимать оптимальные решения практически во всех сферах. Второе - это автономные системы, которые кардинально повышают производительность труда, меняют целую отрасль экономики сказал Путин

Что касается платформенных решений, указал российский лидер, они позволяют участникам рынка в реальном времени и в автоматическом режиме обмениваться информацией, а также заключать сделки.