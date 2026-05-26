Профессор Диесен: европейцев убеждают в недопустимости диалога с Россией

Москва26 мая Вести.Западные политики убеждают европейскую общественность в том, что диалог с Россией недопустим, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.

Любой, кто критикует официальную риторику Брюсселя, сталкивается с санкциями, цензурой и клеветой, отметил профессор.

Наш политико-медийный истеблишмент убедил общественность в неприемлемости дипломатии с Россией, что противоречит нашим "ценностям" подчеркнул Диесен

По его словам, бойкот дипломатии считается "моральным" на Западе.

Неужели Европу захватили идеологические поджигатели войны? задался вопросом профессор

Диесен заявил, что его удивляет отказ европейских политиков возобновить контакты с Россией. Сокращение поддержки Евросоюза (ЕС) со стороны США должно побудить ЕС к более осторожной линии в отношениях с такими крупными державами как Россия.

Между тем президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что Европа может пойти на диалог с Москвой уже в нынешнем году.