Норвежский профессор: слова Запада о победе Киева не соответствуют реальности Профессор Дизен: на Западе приходится притворяться, что Киев побеждает

Москва16 мая Вести.Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен считает, что на Западе ограничивают свободу слова, чтобы не допустить информации о поражении Киева.

По его словам, тезисы о "неспровоцированной войне со стороны русских" и о том, что "украинцы побеждают", не соответствуют действительности, однако в Европе их вынуждены повторять.

Настроения в Европе таковы, что рамки свободы слова сводятся к следующему: если вы признаете, что мы проигрываем, это означает, что вы принимаете сторону противника. Поэтому нам всегда приходится притворяться отметил Дизен в эфире своего YouTube-канала

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз в нарушениях в Европе свободы слова, глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала его слова провокацией.