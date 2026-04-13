Диесен: конфликт на Украине нужен Западу для оправдания русофобии

Москва13 апр Вести.Конфликт на Украине нужен западным странам для того, чтобы оправдывать собственную русофобию, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.

То, что на Западе выдают за "сочувствие", является на деле "почти фетишистской одержимостью" главой киевского режима Владимиром Зеленским, пояснил Диесен.

Прокси-война на Украине маскирует многовековую ненависть к русским под видом моральной добродетели подчеркнул Диесен

При этом никто не учитывает мнения украинских мужчин, которых отправляют участвовать в конфликте, в котором невозможно победить, отметил профессор.

Диесен подчеркнул, что конфликт на Украине близится к завершению из-за ослабления НАТО. Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) усложнялось на протяжении длительного времени.

Между тем бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала, что у Киева в этом году есть последний шанс для того, чтобы подписать мирное соглашение с Москвой.