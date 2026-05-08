В ЕС указали на бесконтрольность Зеленского Профессор Диесен: Зеленский вышел из-под контроля элит Запада и стал "монстром"

Москва8 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский вышел из-под влияния западных элит, превратившись в представляющего опасность "монстра". Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен на YouTube-канале.

Ученый заявил, что европейские элиты изначально формировали образ Зеленского как марионеточного лидера. Но, по мнению Диесена, в определенной степени он трансформировался в "монстра Франкенштейна", который полностью вышел из-под их влияния.

Эксперт добавил, что западные политики, столкнувшись с неконтролируемым режимом на Украине, теперь пожинают плоды собственных действий. Диесен напомнил, что на ранних этапах западные партнеры заставляли Зеленского отказываться от предвыборных обещаний и даже не позволяли ему вступать в диалог с Россией без участия представителей Евросоюза и НАТО.

Однако, как признался эксперт, в настоящее время украинский лидер способен позволить себе любые заявления, включая угрозы, деструктивные действия в отношении европейских трубопроводов и угрозы убийством в адрес лидера Венгрии, при этом не встречая никакой значимой реакции.

У меня складывается впечатление, что они уже и не контролируют его признался Диесен

Ранее военный корреспондент информационной службы "Вести" Александр Сладков заявил, что Зеленский расшатывает ситуацию перед любым важным событием.