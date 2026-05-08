В Швейцарии указали на слабость проукраинской политики Запада Weltwoche: политика ЕС в отношении Украины отравляет Запад

Москва8 мая Вести.Внешнеполитический курс западных стран в отношении Украины стал деструктивным фактором, подрывающим их собственные интересы и лишающим преимуществ партнерства с Россией. Об этом пишет швейцарская газета Die Weltwoche.

В публикации подчеркивается, что эта политика имеет пагубное влияние на все аспекты, и любой, кто призывает к мирному урегулированию с Москвой, подвергается санкциям и осуждению.

По оценке издания, Европейский союз, несмотря на активную подготовку, не способен одержать победу в прямом военном противостоянии с Россией и будет разрушен изнутри.

Россия — жизненно важный партнер для Европы. Европа должна заключить мир с Россией, вместо того, чтобы … готовиться к войне, в которой не сможет победить отмечается в статье

Глава профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский вышел из-под влияния западных элит, превратившись в представляющего опасность "монстра".