В Словакии предупредили об эскалации конфликта со стороны Зеленского Slovo: обострение конфликта со стороны Зеленского является опасным шагом

Москва4 авг Вести.Эскалации конфликта со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского может иметь неблагоприятные последствия для всего европейского континента.

Действия Зеленского в текущем году расцениваются как наступательные и несут в себе серьезные риски, которые затронут всех жителей Европы, пишет словацкое издание Slovo.

Или воинствующие субъекты думают, что русские все стерпят? говорится в публикации

По мнению автора статьи, обострение ситуации, инициированное главой киевского режима, представляет собой очень опасный шаг. В материале также приводится утверждение, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) способствуют усилению парникового эффекта и повреждению озонового слоя.

Издание выразило удивление по поводу того, что ни одна экологическая организация до сих пор не выступила с заявлением и не подсчитала, сколько сотен тысяч тонн оксида серы было выброшено в атмосферу по вине Киева, насколько был поврежден озоновый слой, и как все это потенциально повлияет на погодные условия в Европе.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что равноправный диалог и переговоры с киевским режимом не имеют смысла, так как он является зависимым от внешних спонсоров.