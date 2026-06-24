Медведев о равноправных переговорах с Киевом: нет смысла общаться с вассалом Медведев заявил, что равноправные переговоры с киевским режимом бессмысленны

Москва24 июн Вести.Равноправный диалог и переговоры с киевским режимом не имеют смысла, так как он является зависимым от внешних спонсоров. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

По словам Медведева, в подобных случаях нужно вести переговоры с теми, кто реально управляет такими зависимыми режимами.

Нет смысла общаться с вассалом. А если что и обсуждать, то обсуждать нужно с сюзереном, с хозяином сказал Медведев

Председатель партии "Единая Россия" также заметил, что "киевская клика" "за очень большие деньги" отдала страну "в аренду внешним силам под военный плацдарм". Он добавил, что Украина на данный момент обладает лишь декларируемым суверенитетом. Реальный же суверенитет у страны отсутствует.

Ранее в своем выступлении Медведев рассказал об ответных мерах, которые Россия подготовила на случай изъятия ее замороженных активов.