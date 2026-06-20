Медведев: после атак на города РФ правил в отношении Киева больше нет

Медведев заявил об отсутствии правил в отношении Киева Медведев: после атак на города РФ правил в отношении Киева больше нет

Москва20 июн Вести.В отношении киевского режима больше не должно существовать никаких правил, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, причиной стали массированные террористические атаки на российские города. Интенсивность наносимых Украиной ударов продолжает расти, подметил зампред СБ РФ.

Пора открыто объявить, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может написал Медведев в своем канале в мессенджере MAX

При этом он отметил, что за гранью допустимого должно оставаться лишь умышленное уничтожение гражданского населения.

Подчеркиваю: умышленное, то есть заведомо намеренное. Остальное вполне допустимо, как бы ни выли выродок с Банковой и его ублюдочная европейская подтанцовка сказал зампред СБ

Он также заявил, что действующие международные нормы ведения войны, включая Гаагские конвенции, утратили актуальность, поскольку характер вооруженных конфликтов за последнее столетие существенно изменился.

Ранее Медведев призвал продолжать разгром Вооруженных сил Украины. Кроме того, он настаивает на уничтожении украинского флота, включая морские беспилотники.