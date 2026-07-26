Журналист Медведев заявил о шоке в Киеве от реакции россиян на атаки по РФ Журналист Медведев: реакция жителей РФ на атаки врага вызывает на Украине шок

Москва26 июл Вести.На Украине вызывает непонимание и шок реакция рядовых россиян на атаки киевского режима по гражданским целям в РФ. Об этом написал в своем канале в MAX автор ИС "Вести" Андрей Медведев.

По словам журналиста, на Украине уже пытаются назначить отправленного в отставку с поста министра обороны Михаила Федорова виновным в грядущих неудачах Киева на фронте.

В стране, которая, по утверждению и украинской, и западной пропаганды, твердо стоит на пути к победе и вот-вот переможет "жалких москалей", вдруг идут совершенно явные поиски виноватого в том, что этой перемоги, вероятно, не случится. Очень характерный показатель написал Медведев

Киев, указал журналист, отчаянно пытается изменить ситуацию с помощью атак по России, однако результата это не приносит.

Не получается. Бензин? Русские как ездили на машинах, так и ездят, несмотря на удары по НПЗ… Удары по ВБ? Русский бизнес вполне четко для себя определил: главный виновник - украинская армия. И останавливать работу не намерен, а намерен работать еще лучше. Чтобы врага извести под корень написал Медведев

По его словам, у малого и среднего бизнеса есть претензии к государству и собственникам, но они высказываются в разумной форме в рамках правового поля.

Претензии наших людей к власти, к большому бизнесу, достаточно жесткие и вполне определенные. Но форма, в которой они высказываются, форма, в которой люди хотят взаимодействовать с государством, весьма разумная и находится в правовом поле: "Старый общественный договор не работает, нам надо как-то понять, как мы все вместе живем теперь, раз мы все на фронте. Вне зависимости от того, сколько километров до физической линии фронта от их городов. И вообще, если воюем - давайте воевать всерьез". Это нормальный диалог взрослого гражданского общества с властью. И это больше всего бесит коллективного украинского политика. Потому что выходит за рамки его понимания… Русские люди даже претензии к государству выражают в сердитой форме, но с четким представлением о то, что именно государство обязано продолжать нести ответственность за защиту и безопасность граждан в рамках общественного договора. В борьбе Дикого поля под командованием полевых командиров и полноценного государства побеждает именно государство написал Медведев

На Украине, по словам журналиста, реакция россиян на атаки киевского режима вызывает шок.

Они правда не понимают, почему мы не устраиваем майдан. Они находятся в таком первобытно-зачаточном представлении о государстве и государственности, что майдан и бунт для большинства из них - единственная приемлемая форма отношений с властью. То, что у нас этого не происходит, вызывает у них шок отметил журналист

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил: страны Запада разрешают киевского режиму вести террористическую войну, потому что нацелены любыми способами ослабить Россию.