Москва26 июлВести.На Украине вызывает непонимание и шок реакция рядовых россиян на атаки киевского режима по гражданским целям в РФ. Об этом написал в своем канале в MAX автор ИС "Вести" Андрей Медведев.
По словам журналиста, на Украине уже пытаются назначить отправленного в отставку с поста министра обороны Михаила Федорова виновным в грядущих неудачах Киева на фронте.
В стране, которая, по утверждению и украинской, и западной пропаганды, твердо стоит на пути к победе и вот-вот переможет "жалких москалей", вдруг идут совершенно явные поиски виноватого в том, что этой перемоги, вероятно, не случится. Очень характерный показательнаписал Медведев
Киев, указал журналист, отчаянно пытается изменить ситуацию с помощью атак по России, однако результата это не приносит.
Не получается. Бензин? Русские как ездили на машинах, так и ездят, несмотря на удары по НПЗ… Удары по ВБ? Русский бизнес вполне четко для себя определил: главный виновник - украинская армия. И останавливать работу не намерен, а намерен работать еще лучше. Чтобы врага извести под кореньнаписал Медведев
По его словам, у малого и среднего бизнеса есть претензии к государству и собственникам, но они высказываются в разумной форме в рамках правового поля.
Претензии наших людей к власти, к большому бизнесу, достаточно жесткие и вполне определенные. Но форма, в которой они высказываются, форма, в которой люди хотят взаимодействовать с государством, весьма разумная и находится в правовом поле: "Старый общественный договор не работает, нам надо как-то понять, как мы все вместе живем теперь, раз мы все на фронте. Вне зависимости от того, сколько километров до физической линии фронта от их городов. И вообще, если воюем - давайте воевать всерьез". Это нормальный диалог взрослого гражданского общества с властью. И это больше всего бесит коллективного украинского политика. Потому что выходит за рамки его понимания… Русские люди даже претензии к государству выражают в сердитой форме, но с четким представлением о то, что именно государство обязано продолжать нести ответственность за защиту и безопасность граждан в рамках общественного договора. В борьбе Дикого поля под командованием полевых командиров и полноценного государства побеждает именно государствонаписал Медведев
На Украине, по словам журналиста, реакция россиян на атаки киевского режима вызывает шок.
Они правда не понимают, почему мы не устраиваем майдан. Они находятся в таком первобытно-зачаточном представлении о государстве и государственности, что майдан и бунт для большинства из них - единственная приемлемая форма отношений с властью. То, что у нас этого не происходит, вызывает у них шокотметил журналист
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил: страны Запада разрешают киевского режиму вести террористическую войну, потому что нацелены любыми способами ослабить Россию.