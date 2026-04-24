Москва24 апр Вести.Предотвращенный теракт против руководства и сотрудников Роскомнадзора является следствием ведения гибридной войны против России. Об этом заявил автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем канале в мессенджере MAX.

Журналист задался вопросом, зачем украинским спецслужбам понадобилось организовывать теракт против РКН, если это ведомство не является оборонным предприятием.

Мы живем в эпоху гибридной войны… Гибридная война есть совокупность действий в разных сферах и средах, направленных на достижение одной стратегической цели… Малолетних "мамкиных террористов" завербовали через мессенджеры. Помогли достать взрывчатку… Представьте, что теракт удался: кого-то взорвали, кого-то ранили, кому-то подожгли квартиру. В течение часа западные СМИ начали бы раскручивать историю: "Российские патриоты и борцы за свободу встали на путь вооруженного сопротивления кровавому режиму, который отключает им интернет, запрещает мессенджеры и заставляет пользоваться VPN" написал Медведев

При этом журналист подчеркнул, что никакие неудобства с интернетом не могут оправдывать ни терроризм, ни предательство Родины.

Террору и работе на врага оправдания быть не может. Малолетним террористам, кстати, сильно повезло, что их задержали в квартирах, а не во время закладки взрывного устройства. Один из лидеров группы был ликвидирован на месте. Остальные сядут на очень большие сроки, но хотя бы останутся живы и, возможно, со временем переосмыслят то, что натворили добавил он

Ранее сообщалось, что 18 апреля сотрудники ФСБ предотвратили теракт против руководства Роскомнадзора. В организации преступления были задействованы семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии. Отмечается, что в адрес руководства и сотрудников РКН, а также членов их семей поступают угрозы физической расправы, совершаются вооруженные нападения и экстремистские акции.