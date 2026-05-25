Москва25 мая Вести.Публикация сведений о предполагаемых местах расположения военных объектов - не гражданская активность, а оказание помощи противнику и содействие террористам. Об это предупредил в своем канале в мессенджере MAX автор ИС "Вести" Андрей Медведев.

По словам Медведева, подобные истории его удивляют.

Вот люди что-то увидели в своем районе. Непонятная техника. Непонятные работы. И понеслось: активисты фиксируют, снимают видео, пишут в Telegram-каналы. "По некоторым данным там строят объект Минобороны". "Работы проводятся под военный объект". И всякий раз я думаю, в своем ли уме все эти люди? задался вопросом журналист

Медведев напомнил: подобная информация может послужить основой для разведки на основе открытых источников (open-source intelligence, OSINT - прим. ред.).

Человек видит что-то "подозрительное". Стройку какого-то несогласованного объекта. Снимает видео. Выкладывает в Telegram с подписью: "непонятная техника, что они там строят, военные обнаглели, чиновники презирают людей". Особо умные публикуют аж с геолокацией. Это видео смотрят не только возмущенные соседи. Его смотрят соседи из Киева, где OSINT занимаются и ГУР, и СБУ, и множественные волонтерские группы. Люди, чья работа - собирать именно такие видео, сопоставлять, наносить на карту. Если там и правда будет стоять военный объект, вы только что помогли врагу его найти. А потом прилетит. Погибнут люди. Солдаты. Может, гражданские. Может, ваши соседи написал Медведев

По его словам, военкоры на любом видео с фронта замазывают все детали, которые позволяют привязать кадры к местности, так как понимают: ненужная информация убивает людей.

Знаете, где нет тревожных городских активистов с их публикациями? В Белгороде нет, в Курске нет. Там тоже есть военные объекты. Там тоже есть люди с телефонами. Но там понимают, где живут. Потому что там слышно и видно, как прилетает, потому что там люди погибают. И война - не абстракция написал он

Медведев подчеркнул: публикация сведений о предполагаемых местах расположения военных объектов - вовсе не гражданская активность.

Это, в зависимости от обстоятельств, содействие террористической деятельности, разглашение государственной тайны или оказание помощи противнику. Статьи и сроки называть не буду сами найдете. Скажу только, что сроки оправданы. Потому что цена такой публикации - жизни русских людей отметил журналист

В качестве примера Андрей Медведев привел статью УК РФ об оказании помощи противнику, предусматривающую в качестве наказания лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Журналист предложил своим читателям самим ответить на вопрос, много это или мало за несколько фотографий или видео, позволивших врагу прицельно ударить по важному оборонному объекту.

Ранее двое жителей Крыма были осуждены на 15 и 17 лет колонии за шпионаж и госизмену. Их незаконную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.