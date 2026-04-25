Москва25 апр Вести.В регионах необходимо разворачивать мобильные огневые группы и группы противовоздушной обороны, для этого есть правовая база. Об этом написал автор информационной службы "Вести" Андрей Медведев в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, конфликт с Украиной касается не только приграничья и Москвы, но и других регионов, так как враг будет бить вглубь территории РФ.

Нужно прямо сейчас разворачивать в регионах мобильные группы ПВО, мобильные огневые группы. Правовая база для этого есть. Но по-хорошему все это надо было делать не вчера, а позапозавчера. То, что война касается не только приграничья и Москвы, а Урала, Сибири, Дальнего Востока и всей страны, было понятно уже давно. После первых ударов дальнобойных дронов по аэродромам дальней авиации, после прилетов на Кольский полуостров, еще до вражеской операции "Паутина". Тогда уже стало очевидно: враг будет бить вглубь территории. Делать вид, что фронт далеко и "до нас не долетит", было просто преступным благодушием написал Медведев

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге был развернут оперативный штаб возле многоквартирного жилого дома, который пострадал в результате атаки БПЛА. Сообщается, что было зафиксировано 6 обращений пострадавших в службу скорой медицинской помощи.