Москва7 июлВести.Формирование гособоронзаказа на 2027 год нужно начинать уже сегодня, чтобы понять, чего именно не хватает на фронте, заявил журналист Андрей Медведев в интервью ИС "Вести".
Как мне видится, сейчас у нас июль месяц, сегодня нужно формировать гособоронзаказ на следующий год, и понимать, что мы должны закупить для фронта, какую номенклатуру дронов, БЭКов и так далее и тому подобное. Какую номенклатуру средств ПВО, в том числе мобильного ПВО, и как она вообще должна выглядетьсказал Медведев
Ранее журналист заявил о необходимости разворачивать мобильные огневые группы и группы противовоздушной обороны в регионах РФ. Он отметил, что для этого уже есть правовая база.