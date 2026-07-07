Журналист Медведев призвал начать формирование гособоронзаказа на 2027 год Журналист Медведев: уже пора начать формировать гособоронзаказ на 2027 год

Москва7 июл Вести.Формирование гособоронзаказа на 2027 год нужно начинать уже сегодня, чтобы понять, чего именно не хватает на фронте, заявил журналист Андрей Медведев в интервью ИС "Вести".

Как мне видится, сейчас у нас июль месяц, сегодня нужно формировать гособоронзаказ на следующий год, и понимать, что мы должны закупить для фронта, какую номенклатуру дронов, БЭКов и так далее и тому подобное. Какую номенклатуру средств ПВО, в том числе мобильного ПВО, и как она вообще должна выглядеть сказал Медведев

Ранее журналист заявил о необходимости разворачивать мобильные огневые группы и группы противовоздушной обороны в регионах РФ. Он отметил, что для этого уже есть правовая база.