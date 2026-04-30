Москва30 апрВести.С начала 2026 года 127 тысяч россиян заключили контракт о прохождении службы, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также отметил, что еще 10 тысяч граждан страны стали добровольцами.
Такие цифры Медведев привел во время своего выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые".
В этом году уже на сегодняшнюю дату… 127 тысяч наших граждан, наших ребят и девушек заключили контракт о прохождении военной службы. Еще 10 тысяч заключили контракт о прохождении службы в добровольных формированияхсказал Медведев
Министр обороны России Андрей Белоусов 7 апреля сообщил, что набор военнослужащих на контрактную службу в Вооруженные силы РФ идет с опережением. В настоящий момент, как отмечал глава военного ведомства, особое внимание уделяют подготовке бойцов, в частности операторов беспилотных систем.