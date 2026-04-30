Медведев: 127 тыс. россиян заключили контракты о прохождении службы в 2026 году

Контракты о прохождении службы в 2026 году заключили 127 тысяч россиян Медведев: 127 тыс. россиян заключили контракты о прохождении службы в 2026 году

Москва30 апр Вести.С начала 2026 года 127 тысяч россиян заключили контракт о прохождении службы, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также отметил, что еще 10 тысяч граждан страны стали добровольцами.

Такие цифры Медведев привел во время своего выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые".

В этом году уже на сегодняшнюю дату… 127 тысяч наших граждан, наших ребят и девушек заключили контракт о прохождении военной службы​​​. Еще 10 тысяч заключили контракт о прохождении службы в добровольных формированиях сказал Медведев

Министр обороны России Андрей Белоусов 7 апреля сообщил, что набор военнослужащих на контрактную службу в Вооруженные силы РФ идет с опережением. В настоящий момент, как отмечал глава военного ведомства, особое внимание уделяют подготовке бойцов, в частности операторов беспилотных систем.