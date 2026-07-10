Москва10 июл Вести.Рассчитывая ослабить российское общество европейские политики совершают ошибку. Внешнее давление мотивирует добровольно идти на военную службу. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Большинство граждан пережили тяжелый экономический кризис 1990-х годов, напомнил журналист. Из-за новых экономических трудностей россияне не намерены отказываться от страны.

Это закончится только тем, что количество людей, которые подпишут контракт с Красной Армией, вырастет в разы. Они [европейцы] не понимают. Вот, например, нанесли удар … по Питеру. Так получилось, что буквально через некоторое время я был в одной организационной структуре, находится в Ленинградской области. Мне сказали: "У нас такого притока давно не было". То есть пошли мужики, сказать: "Ах вы так! Да мы вас тогда всех в асфальт закатаем". Они [европейцы] просто дождутся, что наш народ осознает теперь, что эта война касается каждого. И тогда Европа - жди!