Михеев рассказал, как на опыте ВОВ россиянам противостоять давлению извне Михеев призвал помнить героев ВОВ, что сейчас брать с них пример

Москва23 июн Вести.В связи с ожидаемыми положительными переменами на фронте фиксируется рост информационного давления противника на россиян. Важную роль в текущей ситуации играет обращение к историческим примерам. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог Сергей Михеев.

По его словам, необходимо помнить героев Великой Отечественной войны (ВОВ) и брать с них пример. Ведь героизм был тем самым обстоятельством, которое "спасало в историческом процессе".

Опыт Великой Отечественной войны, он просто ближе всего к нам. Потому что иногда, когда хочется там заныть, заплакать, пожалеть себя, спрятаться, броситься в панику, вспомните о том, какие тяжелые испытания проходила наша страна. И как она с честью их прошла. Да, можно было бы и тогда все бросить, схватиться за голову, разбежаться, попросить пощады, прощения. Некоторые к этому и склонялись, или вступали на сторону врага ... Тем не менее народ сосредоточился, проявил невероятную выдержку, невероятный героизм, и мы победили сказал Михеев

События ВОВ должны учить многому, подчеркнул политолог.

Например, не верить обещаниям, так сказать, разного рода иностранцев. Например, не делать ставку на какие-то непонятные, бесконечные переговоры, торговлю и все остальное, думая, что эти вот факторы решат проблему. Потому что если мы историю почитаем, то мы увидим, что на это делали ставку и долго даже не могли поверить в то, что ах, война началась, так сказать, этого не может быть, ведь мы же договорились привел в пример Михеев

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