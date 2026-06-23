Политолог рассказал, как бы Telegram-каналы повлияли на итог ВОВ Политолог рассказал о возможном влиянии Telegram-каналов на развитие ВОВ

Москва23 июн Вести.Появись Telegram-каналы в 1941 году, победа СССР в Великой Отечественной войны могла оказаться под угрозой. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог Сергей Михеев.

В условиях военного времени уязвимость системы перед дезинформацией перевесила бы все плюсы, подчеркнул он.

Если бы в 1941 году были бы Telegram-каналы я не знаю, так сказать, смогли ли мы вытянуть эту ситуацию. Вроде бы новые технологии дали нам массу возможностей. Но, тем не менее, много, так сказать, проблем они создали точно так же. В том числе по поводу фальшивой информации, распространения паники сказал Михеев

Сегодня в связи с ожидаемыми переменами на фронте фиксируется рост информационных атак, направленных на россиян. Важную роль в текущей ситуации играет обращение к историческим примерам, отметил политолог.

Служба безопасности Украины (СБУ) намерена использовать российские военные и патриотические Telegram-каналы для распространения дезинформации и дискредитации руководства российской армии. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.