Михеев: миграционная политика РФ может обернуться против нее самой Политолог Михеев рассказал об угрозах массового завоза мигрантов в Россию

Москва4 мая Вести.Действующая миграционная политика может нанести России удар в спину. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал политолог Сергей Михеев.

Он отметил, что сегодня ряд бывших советских республик ведут откровенно антироссийскую политику. Кроме того, выходцы оттуда могут представлять угрозу для общества.

Я уж не говорю о том, как бы, да, какова ситуация складывается на постсоветском пространстве, откуда, видимо хотят, так сказать, завозить или прочее-прочее. И не получится ли так, что многомиллионная диаспора, который вы здесь создаете, завтра ударит вам в спину... Многие постсоветские государства ведут откровенно антироссийскую политику и вообще плюют как бы, да, говорят: "А мы, значит, эти самые суверенные". У них не двойная-тройная лояльность. Да, здесь паспорт России, так сказать. На самом деле я как бы это самое, слушаю, что мне сказали оттуда, с моей исторической родины. А еще плюс, например, я могу быть каким-нибудь членом экстремистской организации какой-нибудь там, знаете, радикального толка… Главное поставить галочку, показать цифру, мы решили эту экономическую проблему. Вы одну проблемку вот такую решили, а вот такую создали выразил свою точку зрения Михеев

Ранее сообщалось, что был задержан уроженец Средней Азии, который присягнул на верность международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), а также готовился совершить теракт по заданию украинских кураторов. Свою вину он признал.