Москва14 апр Вести.Торговля с Западом энергоносителями на фоне СВО – двойственная политика, порождающая недоверие россиян к власти и отстранение от нее. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" выразил политолог Сергей Михеев.

По его словам, с одной стороны, россияне слышат призывы быть мужественными и сплотиться против общего врага, а с другой – они видят, что торговля со странами, снабжающими Украину оружием, продолжается.

Я совершенно и полностью поддерживаю тезис о том, насчет торговли нефти, газом и прочее, что наша такая двойственная политика в отношениях с Западом, когда с одной стороны идет СВО, наши парни воюют, погибают, к сожалению, в том числе от того оружия, а может быть даже в первую очередь от того оружия, которое поставляет Запад. Это одна действительность, реальность. Мы призываем людей проявить терпение, мужество. Мы сравниваем то, что происходит с пафосом Великой Отечественной войны. И одновременно с этим другая жизнь. Идет торговля…Вы на это не обращайте внимания, это просто надо. Во-первых, это все прекрасно понимают внутри страны... Если кто-то думает, что это никто не замечает, то, мне кажется, это ошибка. А это порождает отстранение, недоверие, а это очень плохо объяснил он

Также он отметил, что подобные действия порождают непонимание и со стороны других стран.

И второе, что тоже не лучше. Это понимают и вовне страны. Они понимают, когда они это видят, они понимают, что Россия – это про деньги... А если это про деньги, тогда все остальное просто слова. И порешаем про деньги. Мне кажется, эта двойственность, она особенно в тот момент, когда мы можем взять их за мягкое место. Вот сейчас, например, у них есть проблемы с нефтью и газом. Надо наносить противнику какие-то уколы хотя бы, я не говорю удары. Тогда, когда есть для этого подходящий момент. То, что мы этого не делаем, выглядит, я мягко скажу, очень странным. А местами порождает ощущение обмана добавил Михеев

Ранее сообщалось, что доходы РФ от нефти вырастут на 40 миллиардов долларов из-за конфликта в Иране. Однако цены на сырую нефть должны остаться высокими до конца текущего года.