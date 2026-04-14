Швыдкой: в недружественных странах идет "охота" на россиян

Москва14 апр Вести.

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью РИА Новости призвал россиян к предельной осторожности при планировании зарубежных поездок.

Он подчеркнул необходимость осознавать все возможные угрозы, с которыми могут столкнуться россияне за границей в текущих геополитических условиях.

Спецпредставитель поддержал официальные предостережения Министерства иностранных дел России, адресованные согражданам.

По словам дипломата, в настоящее время ведется целенаправленная "охота" на российских граждан, которые представляют какой-либо профессиональный, научный или общественный интерес для иностранных спецслужб.

Представитель президента также обратил внимание на то, что риски безопасности сохраняются даже в тех странах, которые не занимают открыто враждебную позицию по отношению к Москве.

Швыдкой отметил, что нередко случаются ситуации, когда россияне отправляются в третьи страны, рассчитывая на их нейтралитет, однако и там они могут быть задержаны с целью последующей выдачи американской стороне по запросу Вашингтона.

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что русофобия в Германии достигла беспрецедентного уровня, не виданного со времен Великой Отечественной войны.