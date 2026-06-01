Москва1 июн Вести.В России существуют два подхода к управлению страной, конфликтующих друг с другом. Их сочетание возможно, но только в одном случае. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" выразил политолог Сергей Михеев.

Он пояснил, что один подход рассматривает Россию как бизнес-проект, а второй – как цивилизацию, родину. При их сочетании второй должен преобладать над первым.

Мы видим, как в экономическом целеполагании и в управлении в стране явно конфликтуют два подхода. Один подход рассматривает Россию как бизнес-проект. Как просто бизнес. И поэтому считает все как бизнес. А другой подход рассматривает как цивилизацию, родину, судьбу, смыслы и так далее. И эти подходы, наверное, их можно подружить, но только в том случае, если цивилизация, родина и смыслы будут сверху, а бизнес-подход – снизу сказал Михеев

По его словам, бизнес-подход может привести к краху цивилизации, развалу страны, а ощущение родины, культура, история, напротив, – к ее сплочению.

Когда бизнес-подход начинает диктовать пути развития цивилизации, цивилизации – хана. Потому что на этом пути, если это бизнес, его можно продать, сдать в аренду, разделить, поменять работников, оптимизировать расходы, заменить всех компьютерами и так далее… С точки зрения бизнеса, Калининград и Владивосток ничего не объединяют. Вообще ничего. Если говорить о бизнес-подходе, о том, где, так сказать, башля, на самом деле Дальний Восток может отдельно жить, Северо-Запад отдельно, все остальные отдельно, потому что на самом деле с точки зрения бизнеса и дохода вот такой прямой закономерности нет. А что объединяет? История, культура, вера, смыслы, ощущение родины и цивилизации. Вот что важно. И то, что эти вещи явно конфликтуют, это совершенно точно добавил политолог

