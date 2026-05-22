Москва22 мая Вести.Сверхзадача России и Китая сейчас заключается в том, чтобы предотвратить реализацию в мировой политике самого негативного сценария - перехода к ядерной войне. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог Сергей Михеев.

В ходе встречи в Пекине лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин ранее подписали совместную Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Оба обратили особое внимание на наблюдающуюся глобальную нестабильность, указал он.

Надо понимать, что, условно говоря, большая ядерная война затронет всех или по крайней мере очень многих. И поэтому совместная задача для Китая и России - предотвратить такое развитие событий. Если те, кто считает себя хозяевами мира, а именно Запад, сошли с ума или, может, они там решили сатане какое-то жертвоприношение принести, решили сжечь весь мир, то мы не можем этого позволить. На ком теперь должна лежать ответственность? Лежать ответственность должна на тех, кто действительно может таким ответственным лидером быть заявил Михеев

По его словам, в современном мире именно Россия и Китай "имеют такой потенциал".

Есть довольно серьезные стратегические интересы, и один из них - это как раз не позволить западным элитам свалить мир в хаос третьей мировой войны. И для этого декларации, заявления надо наполнять реальным смыслом. Все то, что сегодня происходит вокруг Украины, Ирана, к сожалению, произошло с Венесуэлой и, наверное, произойдет с Кубой… показывает простую вещь: если мы не будем реально согласовывать свои усилия, передушат поодиночке. Да, конечно, с такими ядерными державами, как мы или Китай, это будет непросто. Тем не менее, тактика и стратегия будет именно такая: передушить поодиночке предупреждает Михеев

Ставка на торговые отношения как "универсальный регулятор всех мировых проблем" больше не работает, подчеркнул он.

То, что делает Запад, действительно ведет мир к разрушению. Кто может и должен это разрушение предотвратить? Это должны сделать мы. И мне кажется, визит Путина в Китай - это тоже про это отметил политолог

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности Китая содействовать миру на Украине.