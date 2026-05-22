"Единственные стабилизаторы хаоса": эксперт о роли РФ и КНР в мире

Москва22 мая Вести.Россия и Китай выступают стабилизаторами хаоса, к которому пришло современное состояние мира. Таким мнением с ИС "Вести" поделился директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Россия и Китай выступают как некие стабилизаторы того хаоса, к которому пришло современное состояние мира во многом из-за абсолютно неоправданных, честно говоря, даже иррациональных действий ряда западных стран заявил Маслов

Ранее политолог Сергей Михеев заявил, что именно РФ и КНР должны не допустить скатывание мира к ядерной войне. Так он прокомментировал подписание декларации о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.