Захарова назвала Россию и Китай стабилизирующим фактором в мире

Москва15 апр Вести.Обладающие колоссальными территориями и наследием Россия и Китай являются стабилизирующим фактором международных отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, страшно представить, что было бы, если бы Россия и Китай не заблокировали резолюцию Бахрейна по Ормузскому проливу.

Наши две страны (Россия и Китай – прим. ред.) являются стабилизирующим фактором в международных отношениях сказала Захарова в эфире радио Sputnik

Дипломат уточнила, что обе страны объединяют свой ресурс для того, чтобы "планета не навернулась".

Ранее в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны укреплять двусторонние отношения, твердо отстаивать законные интересы обеих стран для защиты Глобального Юга.