Си Цзиньпин указал на важность взаимодействия России и Китая Си Цзиньпин: РФ и КНР должны укреплять взаимодействие для защиты Глобального Юга

Москва15 апр Вести.Россия и Китай должны укреплять двусторонние отношения, твердо отстаивать законные интересы обеих стран для защиты Глобального Юга. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, на подобное укрепление взаимоотношений с Россией Китай идет перед лицом невиданных за столетие перемен.

Китай и Россия должны путем еще более тесного и сильного стратегического взаимодействия твердо отстаивать законные интересы двух стран, защищать единство государств Глобального Юга приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа

Председатель КНР подчеркнул, что обе страны также должны укреплять сотрудничество над восстановлением авторитета и жизнеспособности ООН. Он призвал российскую сторону к тесной координации и совместной работе в рамках ШОС и БРИКС. Россия и Китай должны сохранять стратегическую решимость, доверять и поддерживать друг друга, развиваясь и выполняя свои собственные задачи, указал Си Цзиньпин.

Китайский председатель уточнил, что сегодня взаимоотношения России и КНР сохраняются на высоком уровне, принося хорошие результаты сотрудничества во всех сферах. В контексте двусторонних отношений обе страны должны доверять друг другу, оказывать взаимную поддержку и стремиться к общему развитию, заключил Си Цзиньпин.

Лавров провел переговоры с Си Цзиньпином в рамках своего двухдневного официального визита в Китайскую Народную Республику. Диалог прошел в Доме народных собраний.