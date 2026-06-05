Лавров: ЕС словами об Украине в НАТО показывает, что сам будет заказывать музыку

Лавров: Европа не поддержит вариант, выводящий Зеленского из-под ее контроля Лавров: ЕС словами об Украине в НАТО показывает, что сам будет заказывать музыку

Москва5 июн Вести.Заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о будущем Украины в Североатлантическом альянсе связаны с желанием Европы продемонстрировать свою независимость в принятии решений.

Об этом в интервью газете "Известия" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Генсек НАТО Рютте в Киеве заявил, что Украина будет членом НАТО. То есть Европа хочет доказать, что именно она будет заказывать музыку, что она не откажется от поддержки нацистского режима. Именно этому режиму Европа обещает гарантии безопасности, когда закончатся боевые действия отметил глава внешнеполитического ведомства

Он напомнил, что подобная позиция противоречит словам президента США Дональда Трампа, который выступал против вступления Украины в НАТО.

Лавров также обратил внимание на действия киевского режима, который системно нарушает нормы международного права.

Именно этому режиму Европа обещает гарантии безопасности, когда закончатся боевые действия. Режиму, который запретил русский язык, запретил каноническую украинскую церковь, вопреки всем международным нормам, включая устав ООН, многочисленные конвенции, включая конституцию самой Украины добавил министр

Лавров подчеркнул, что законы, принимаемые в постсоветской республике, нарушают ее конституцию, однако это остается без внимания со стороны европейских государств.

Кроме того, собеседник газеты выразил уверенность, что Европа не поддержит никакое урегулирование, которое выведет из-под ее контроля существующий на Украине режим.

Европа не будет поддерживать никакое урегулирование, которое каким-либо образом будет выводить из-под ее контроля нацистский режим В. А. Зеленского или того, кто может его заменить в будущем заключил Лавров

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила страны Запада в использовании помощи Украине в интересах Зеленского.