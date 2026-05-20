Захарова обвинила Запад в использовании помощи Украине в интересах Зеленского Захарова: средства Киеву от Запада растворяются в кровавых руках Зеленского

Москва20 мая Вести.Часть финансовой помощи Украине со стороны ее западных партнеров растворяется "в кровавых руках" главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала начатое в США расследование о предполагаемых фактах мошенничества, связанных с выделением финансовой поддержки Киеву.

В этой связи Захарова обратила внимание, что средства, которые страны Запада за счет своих налогоплательщиков направляют Киеву, оказываются в руках Зеленского и его окружения.

Это нехитрая схема, которую особо никто и не скрывал. Деньги берутся недружественными режимами из карманов своих налогоплательщиков под предлогом сохранения неких западных ценностей, солидарности и под звуки антироссийских запугиваний сказала она в разговоре с газетой "Известия"

По словам дипломата, средства поступают на Банковую улицу (месторасположение правительственного квартала, где, среди прочих, расположена резиденция действующего главы киевского режима - прим. ред.), и там их перераспределяют.

Затем часть средств возвращается в западные банки тем, кто их выделял. Другая часть растворяется в кровавых руках Зеленского и его подельников. Доказательство у меня есть железобетонное — отсутствие аудита. К проверкам того, что отправляется на Украину и что там происходит с полученной финансовой и летальной помощью, никого не подпускают на пушечный выстрел подчеркнула Захарова

15 мая главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в интервью ИС "Вести" также обратила внимание, что единственная причина, по которой киевский режима продолжает конфликт, – это обогащение представителей нынешней властной элиты на Украине.