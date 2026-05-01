Москва1 маяВести.Западные политики сделали из Украины свою отмывочную базу, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом он заявил в интервью "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".
Он уверен, что финансовая помощь Украине приводит к распространению коррупции за пределы изначального круга ответственных лиц — Владимира Зеленского.
Скорее всего, в этой истории есть еще и международный трек. Вот почему когда ряд европейских лидеров, очень активно подпрыгивая, и в ущерб, по сути дела, национальным интересам своих стран, настаивают на перечислении таких грандиозных сумм денег. Может быть, кому-то все-таки станет понятно, что из Украины создана определенная отмывочная база, на которую заходят десятки миллиардов европредположил посол
Он добавил, что часть извлеченных из национальных бюджетов сумм возвращается в виде благодарности тем, кто настаивал на голосовании за Украину.
И не конкретные лидеры, а часть лидеров, которые возглавляют Евросоюз. Это, извините, назначенные функционеры, которые в большей степени представляют некие ТНК [транснациональные корпорации], нежели свои государства и народызаключил Мирошник
Ранее сообщалось, что все сотрудники Бучанского ТЦК отправлены на фронт из-за коррупции.