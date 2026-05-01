Мирошник: западные политики сделали из Украины свою отмывочную базу Посол Мирошник: лидеры ЕС сделали из Украины свою отмывочную базу

Москва1 мая Вести.Западные политики сделали из Украины свою отмывочную базу, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом он заявил в интервью "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Он уверен, что финансовая помощь Украине приводит к распространению коррупции за пределы изначального круга ответственных лиц — Владимира Зеленского.

Скорее всего, в этой истории есть еще и международный трек. Вот почему когда ряд европейских лидеров, очень активно подпрыгивая, и в ущерб, по сути дела, национальным интересам своих стран, настаивают на перечислении таких грандиозных сумм денег. Может быть, кому-то все-таки станет понятно, что из Украины создана определенная отмывочная база, на которую заходят десятки миллиардов евро предположил посол

Он добавил, что часть извлеченных из национальных бюджетов сумм возвращается в виде благодарности тем, кто настаивал на голосовании за Украину.

И не конкретные лидеры, а часть лидеров, которые возглавляют Евросоюз. Это, извините, назначенные функционеры, которые в большей степени представляют некие ТНК [транснациональные корпорации], нежели свои государства и народы заключил Мирошник

Ранее сообщалось, что все сотрудники Бучанского ТЦК отправлены на фронт из-за коррупции.