Москва9 авг Вести.Украина стараниями стран Запада превратилась в инструмент, который действует в их интересах и лишен всякой ответственности, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью ТАСС.

Украина... становится таким беспредельщиком, которому можно все... Пускай они нанесут удары по каким-нибудь казахским предприятиям... Им за это ничего не будет. Они нанесут удары по флоту, который имеет отношение к целому ряду других государств. И за это им тоже ничего не будет. Такой вот выращенный в западном сообществе выкормыш, абсолютно безумный, с которым не нужно связываться приводит ТАСС слова Мирошника

Именно финансовая поддержка со стороны Запада позволяет решать, как "этого беспредельщика регулировать: куда ему бежать, в кого ему стрелять, и каким образом его использовать", уточнил посол.

Такой глобальный эксперимент, в котором целое государство... сделали государством-смертником, наемником. Они хотят показывать ручки: "Это не мы", но, тем не менее, продолжать использовать это государство, целый народ... как продолжение своей собственной политики подчеркнул посол

Страны НАТО, не давая решительного ответа на инциденты с падением украинских беспилотников на своей территории, фактически позволяют вовлечь себя в конфликт, заявил Мирошник.