Мирошник: НАТО втягивается в конфликт, не реагируя на инциденты с дронами ВСУ

Мирошник: НАТО отсутствием реакции на БПЛА ВСУ постепенно втягивается в конфликт Мирошник: НАТО втягивается в конфликт, не реагируя на инциденты с дронами ВСУ

Москва9 авг Вести.Страны НАТО, не предпринимая решительных действий в ответ на ситуацию с украинскими беспилотниками, фактически позволяют вовлечь себя в конфликт, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Украина полностью зависит от финансовой и военной поддержки со стороны НАТО, отметил дипломат в беседе с ТАСС.

Они элементарно могли принять решение о непоставках вооружений, прекращении финансирования, использовании других не военных методов, которые бы вынудили Украину в течение нескольких дней навсегда забыть о том, чтобы направлять дроны в ту или иную сторону. Но этого не произошло констатировал Мирошник

Реакция альянса на инициированные Киевом инциденты с БПЛА оказалась крайне мягкой, подчеркнул посол.

Они сказали: "Ай-ай-ай, вы так больше не делайте, а то у нас проблемы возникают, у нас люди тут в отставку уходят, вы плохо влияете на внутреннюю атмосферу внутри наших государств". И ничего более сказал Мирошник

Он добавил, что страны НАТО предоставляют свою территорию и воздушное пространство для использования украинскими дронами.

Если бы это было не так, то реакция была бы совершенно другая. Поэтому сейчас мы видим крайне лояльное отношение и постепенное де-факто втягивание этих стран, территории этих стран, воздушного пространства этих стран в военные действия заключил посол

Страны НАТО при желании могли бы жестко отреагировать на инциденты с падением на своей территории украинских дронов, но им важнее найти предлог обвинить в этом Россию, заявил Мирошник.