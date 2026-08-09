Мирошник рассказал об истинной цели падения дронов ВСУ в Европе Мирошник: НАТО использует падения украинских БПЛА в Европе для обвинения России

Москва9 авг Вести.НАТО при желании может жестко ответить на падения украинских беспилотников (БПЛА) на территории стран альянса, но предпочитает обвинять Россию, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью ТАСС.

Западные эксперты и представители в международных организациях еще путаются, не могут найти формулировку, как же это трактовать, перевернуть так, чтобы хоть мало-мальски доказательно это бы бросало тень на Россию приводит ТАСС слова Мирошника

Речь идет о странах Прибалтики, Польше, Румынии, Греции и других государствах, в воздушном или морском пространстве которых отмечены происшествия с дронами, предположительно, Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметил посол.

Так как это в основном страны НАТО, то они могли задействовать совершенно спокойно пятую статью (Устава НАТО, статью о коллективной обороне в случае нападения на одного или нескольких членов НАТО – прим. ред.) и более серьезные механизмы, вынести на обсуждение и наложить на Украину определенные действия подчеркнул Мирошник

Но вместо этого страны НАТО сосредоточены на поиске способов возложить ответственность за эти происшествия на Россию, заключил посол.

МИД Болгарии вызвал посла Украины Олесю Илашчук после взрыва на болгарской территории БПЛА, который, предположительно, принадлежал ВСУ.

Между тем в Турции сообщили о БПЛА, который пролетел в районе турецкого порта Хопа на побережье Черного моря.