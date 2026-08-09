Москва9 авг Вести.В турецкой провинции Артвин на побережье Черного моря обнаружен неизвестный беспилотный морской аппарат. Службы безопасности приведены в состояние повышенной готовности.

После поступления сигнала береговая охрана выдвинулась в район порта Хопа и побережья Эсенкы, сообщает газета Vatan.

Аппарат предположительно находится вблизи береговой линии. В качестве меры предосторожности международная прибрежная автодорога между Кемальпашой и Хопой перекрыта в обоих направлениях.

Происхождение беспилотника, его тип и обстоятельства появления в акватории специалисты установят в ходе проверки.

На фоне участившихся атак Киева на суда, связанные с Турцией, в Черном море глава турецкого МИД Хакан Фидан предложил России и Украине создать специальный механизм для предотвращения атак на торговые суда в акватории.

По данным агентства Bloomberg, 8 августа турецкие власти стали ограничивать проход судов через проливы в Черное море.