Москва5 июлВести.Беспилотник (БПЛА) неустановленного происхождения найден у берегов турецкой провинции Зонгулдак на берегу Черного моря, сообщает агентство IHA.
Местные жители вызвали неотложные службы, обнаружив у берега вблизи района Фильйос, предположительно, военный БПЛАотмечает IHA
Для обеспечения безопасности район перекрыт полицией, на место прибыли саперы, которые оценят степень угрозы, выяснят происхождение БПЛА и проверят его на наличие взрывчатки, уточняет агентство.
Порт Фильйос является одним из важнейших на севере Турции по поставкам нефти и газа.
Между тем в турецкой провинции Трабзон упал украинский дрон с 5 кг взрывчатки. Беспилотник разрушился, врезавшись в дерево в районе Вакфыкебир.