IHA: БПЛА неизвестного происхождения обнаружен на черноморском побережье Турции IHA: на черноморском побережье Турции обнаружен неизвестный БПЛА

Москва5 июл Вести.Беспилотник (БПЛА) неустановленного происхождения найден у берегов турецкой провинции Зонгулдак на берегу Черного моря, сообщает агентство IHA.

Местные жители вызвали неотложные службы, обнаружив у берега вблизи района Фильйос, предположительно, военный БПЛА отмечает IHA

Для обеспечения безопасности район перекрыт полицией, на место прибыли саперы, которые оценят степень угрозы, выяснят происхождение БПЛА и проверят его на наличие взрывчатки, уточняет агентство.

Порт Фильйос является одним из важнейших на севере Турции по поставкам нефти и газа.

Между тем в турецкой провинции Трабзон упал украинский дрон с 5 кг взрывчатки. Беспилотник разрушился, врезавшись в дерево в районе Вакфыкебир.