Москва23 июнВести.Два беспилотника обнаружили в приморских турецких провинциях Кастамону и Самсун. Их происхождение выясняют специалисты, пишет издание Notbir.
Уточняется, что в Кастамону дрон врезался в ореховый сад.
Первоначальная оценка указывает на то, что объект представлял собой беспилотный летательный аппарат (БПЛА), и в настоящее время проводятся технические исследования для определения его происхождения и характеристикотмечается в публикации
Подчеркивается, что сейчас по факту инцидента проводится расследование местной жандармерией и спецслужбами.
Это не первый случай, когда беспилотники иностранного происхождения падают на территории Турции. Так, 16 мая в городе Самсун на жилой район упал беспилотный летательный аппарат, который оказался украинским.