Notbir: в Турции обнаружили два дрона неизвестного происхождения

Notbir: два дрона неизвестного происхождения обнаружены в Турции Notbir: в Турции обнаружили два дрона неизвестного происхождения

Москва23 июн Вести.Два беспилотника обнаружили в приморских турецких провинциях Кастамону и Самсун. Их происхождение выясняют специалисты, пишет издание Notbir.

Уточняется, что в Кастамону дрон врезался в ореховый сад.

Первоначальная оценка указывает на то, что объект представлял собой беспилотный летательный аппарат (БПЛА), и в настоящее время проводятся технические исследования для определения его происхождения и характеристик отмечается в публикации

Подчеркивается, что сейчас по факту инцидента проводится расследование местной жандармерией и спецслужбами.

Это не первый случай, когда беспилотники иностранного происхождения падают на территории Турции. Так, 16 мая в городе Самсун на жилой район упал беспилотный летательный аппарат, который оказался украинским.