Москва15 авгВести.Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) найдены в саду в деревне Ешилькей, находящейся в черноморской провинции Дюздже в Турции, проинформировала пресс-служба губернатора региона.
Отмечается, что на место происшествия направили подразделения сил безопасности. Происхождение беспилотника пока не определено.
15 августа 2026 года в районе 11:30 утра (совпадает с мск) поступило сообщение о подозрительном объекте, упавшем в ореховый сад в деревне Ешилкейследует из сообщения
Кроме того, агентство IHA сообщило о нахождении обломков неизвестного дрона на побережье в стамбульском районе Арнавуткей.
В июле на черноморском побережье Турции также обнаруживали беспилотник неизвестного происхождения.