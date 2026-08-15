В черноморской провинции Турции сообщили о падении БПЛА

В турецкой провинции обломки дрона упали в сад В черноморской провинции Турции сообщили о падении БПЛА

Москва15 авг Вести.Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) найдены в саду в деревне Ешилькей, находящейся в черноморской провинции Дюздже в Турции, проинформировала пресс-служба губернатора региона.

Отмечается, что на место происшествия направили подразделения сил безопасности. Происхождение беспилотника пока не определено.

15 августа 2026 года в районе 11:30 утра (совпадает с мск) поступило сообщение о подозрительном объекте, упавшем в ореховый сад в деревне Ешилкей следует из сообщения

Кроме того, агентство IHA сообщило о нахождении обломков неизвестного дрона на побережье в стамбульском районе Арнавуткей.

В июле на черноморском побережье Турции также обнаруживали беспилотник неизвестного происхождения.