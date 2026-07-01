Москва1 июлВести.В турецкой провинции Трабзон упал украинский беспилотный летательный аппарат с пятью килограммами взрывчатки. Об этом сообщает агентство IHA.
В публикации отмечается, что дрон ВСУ разрушился, врезавшись в дерево в районе Вакфыкебир.
Специалисты осмотрели объект и установили, что дрон вооружен пятью килограммами взрывчаткипередает агентство
Данный инцидент вызвал панику среди местного населения, говорится в сообщении. В связи с произошедшим проводится проверка.
Ранее сообщалось, что второй за последние пять дней беспилотник обнаружен в Турции на пляже в черноморской провинции Бартын. Отмечалось, что на борту БПЛА не было боеприпасов. Дрон отправили для изучения специалистами в Анкару.