IHA: украинский дрон со взрывчаткой упал в турецком Трабзоне

Украинский БПЛА со взрывчаткой упал в турецком Трабзоне IHA: украинский дрон со взрывчаткой упал в турецком Трабзоне

Москва1 июл Вести.В турецкой провинции Трабзон упал украинский беспилотный летательный аппарат с пятью килограммами взрывчатки. Об этом сообщает агентство IHA.

В публикации отмечается, что дрон ВСУ разрушился, врезавшись в дерево в районе Вакфыкебир.

Специалисты осмотрели объект и установили, что дрон вооружен пятью килограммами взрывчатки передает агентство

Данный инцидент вызвал панику среди местного населения, говорится в сообщении. В связи с произошедшим проводится проверка.

Ранее сообщалось, что второй за последние пять дней беспилотник обнаружен в Турции на пляже в черноморской провинции Бартын. Отмечалось, что на борту БПЛА не было боеприпасов. Дрон отправили для изучения специалистами в Анкару.